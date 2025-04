ucraina,-zelensky-risponde-a-putin:-“la-tregua?-un-tentativo-di-manipolazione”

ROMA – “Un tentativo di manipolazione”. Così, il Volodymyr Zelensky definisce la tregua di tre giorni, dall’8 all’11 maggio, annunciata oggi dal presidente russo Vladimir Putin. “In Ucraina non abbiamo mai voluto un solo secondo di questa guerra. L’11 marzo abbiamo risposto positivamente alla proposta americana di un cessate il fuoco completo. Abbiamo proposto alla Russia – bilateralmente – di interrompere gli attacchi almeno contro obiettivi civili. Abbiamo anche proposto di rendere totale il cessate il fuoco pasquale e di estenderlo di trenta giorni”, ha scritto il presidente ucraino su X, sostenendo che la Russia “continua a manipolare il mondo, cercando di ingannare gli Stati Uniti”.

Per Zelensky, l’annuncio di oggi, dunque, rappresenta “un altro tentativo di manipolazione: per qualche motivo tutti dovrebbero aspettare fino all’8 maggio prima di cessare il fuoco, solo per garantire a Putin il silenzio per la sua parata. Diamo valore alle vite umane, non alle parate. Ecco perché crediamo – e il mondo ne è convinto – che non ci sia motivo di aspettare fino all’8 maggio”. Poi, il presidente ucraino, rilancia la sua di proposta: “Il cessate il fuoco non dovrebbe durare solo pochi giorni, per poi tornare a uccidere. Deve essere immediato, totale e incondizionato, per almeno 30 giorni, per garantirne la sicurezza e la garanzia. Questo è il fondamento che potrebbe portare a una vera diplomazia. Riaffermiamo questa proposta. Anche la proposta americana rimane sul tavolo. La Russia sa esattamente cosa fare e come rispondere: un vero cessate il fuoco”.

