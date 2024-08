ucraina,-zelensky:-russia-ha-usato-missile-nordcorea-su-kiev

“Quando capacità Kiev non avranno limiti guerra si avvicinerà alla fine”

Roma, 11 ago. (askanews) – “Secondo informazioni preliminari, i russi hanno utilizzato un missile nordcoreano” nell’attacco notturno su Kiev in cui sono morti un uomo e il figlio di quattro anni, “l’ennesimo attacco terroristico deliberato contro l’Ucraina”, ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiungendo che gli esperti “stanno ancora lavorando per determinare i dati esatti riguardanti questo missile”.

“Solo questa settimana, l’esercito russo ha lanciato più di 30 missili e oltre 800 bombe aeree guidate. I russi non hanno restrizioni geografiche sull’uso di tali armi: sin dai primi giorni della guerra su vasta scala, l’intero territorio del nostro stato è stato costantemente sotto minaccia di attacchi”, ha aggiunto Zelensky sottolineando ancora una volta che “per fermare davvero il terrore russo, abbiamo bisogno non solo di uno scudo aereo completo che possa proteggere tutte le nostre città e comunità, ma anche di decisioni forti da parte dei nostri partner, decisioni che elimineranno le restrizioni alle nostre azioni difensive”. “Quando le capacità a lungo raggio dell’Ucraina non avranno limiti, questa guerra avrà sicuramente un limite: avvicineremo davvero la sua giusta fine”, ha concluso.

