martedì, 23 Dicembre , 25
ucraina,-zelensky-sente-von-der-leyen:-“grazie-per-il-sostegno-dell’ue”
Ucraina, Zelensky sente von der Leyen: “Grazie per il sostegno dell’Ue”

Ucraina, Zelensky sente von der Leyen: “Grazie per il sostegno dell’Ue”

MondoUcraina, Zelensky sente von der Leyen: “Grazie per il sostegno dell’Ue”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Ho avuto una conversazione molto calorosa e proficua con il Presidente della Commissione Europea, Von der Leyen. Sono grato per tutto il supporto, l’assistenza e il massimo impegno dimostrati non solo quest’anno, ma fin dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala”. Lo scrive su X il presidente ucrainao Volodymyr Zelensky. “La scorsa settimana- aggiunge-, il Consiglio europeo ha adottato una decisione su Ç 90 miliardi di dollari di assistenza finanziaria all’Ucraina per il periodo 2026-2027, e questo è estremamente importante per noi. Apprezziamo molto il fatto che l’Unione europea stia sostenendo l’Ucraina in questo modo in questo momento diplomatico, per molti aspetti decisivo. Sono attualmente in corso negoziati che possono cambiare radicalmente la situazione, ed è essenziale garantire la giusta pressione sulla Russia per il bene della pace: una pressione congiunta da parte di tutti i partner”. “Abbiamo discusso dell’importanza di sostenere la resilienza dell’Ucraina e di rafforzare le nostre posizioni al tavolo dei negoziati. Faremo tutto il necessario per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo anche concordato ulteriori contatti nei prossimi giorni. E sebbene il mondo intero stia già guardando al Natale, non smettiamo di lavorare un solo giorno per raggiungere il nostro obiettivo comune: raggiungere la pace e garantire la sicurezza. Grazie”, conclude Zelensky.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.