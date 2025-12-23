ucraina,-zelensky-sente-von-der-leyen:-“grazie-per-il-sostegno-dell’ue”

ROMA – “Ho avuto una conversazione molto calorosa e proficua con il Presidente della Commissione Europea, Von der Leyen. Sono grato per tutto il supporto, l’assistenza e il massimo impegno dimostrati non solo quest’anno, ma fin dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala”. Lo scrive su X il presidente ucrainao Volodymyr Zelensky. “La scorsa settimana- aggiunge-, il Consiglio europeo ha adottato una decisione su Ç 90 miliardi di dollari di assistenza finanziaria all’Ucraina per il periodo 2026-2027, e questo è estremamente importante per noi. Apprezziamo molto il fatto che l’Unione europea stia sostenendo l’Ucraina in questo modo in questo momento diplomatico, per molti aspetti decisivo. Sono attualmente in corso negoziati che possono cambiare radicalmente la situazione, ed è essenziale garantire la giusta pressione sulla Russia per il bene della pace: una pressione congiunta da parte di tutti i partner”. “Abbiamo discusso dell’importanza di sostenere la resilienza dell’Ucraina e di rafforzare le nostre posizioni al tavolo dei negoziati. Faremo tutto il necessario per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo anche concordato ulteriori contatti nei prossimi giorni. E sebbene il mondo intero stia già guardando al Natale, non smettiamo di lavorare un solo giorno per raggiungere il nostro obiettivo comune: raggiungere la pace e garantire la sicurezza. Grazie”, conclude Zelensky.

