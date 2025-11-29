ucraina,-zelensky-si-prepara-per-negoziare-“una-pace-dignitosa”

sabato, 29 Novembre , 25

Dopo aver destituito il suo potente capo di gabinetto Yermak

Roma, 29 nov. (askanews) – Ore cruciali per l’Ucraina, dove il presidente Volodymyr Zelensky è stretto fra un difficile negoziato con l’amministrazione Usa di Donald Trump e lo scandalo di corruzione che ha provocato le dimissioni del suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, capo della delegazione negoziale ucraina nei colloqui per cercare di arrivare un cessate il fuoco.”L’Ufficio del Presidente dell’Ucraina sarà riorganizzato. Il capo dell’ufficio, Andriy Yermak, ha rassegnato le dimissioni. Sono grato ad Andriy per aver sempre rappresentato la posizione dell’Ucraina nei negoziati esattamente come doveva essere. È sempre stata una posizione patriottica. Ma non voglio che ci siano voci o speculazioni”.”Ora ci stiamo preparando per un incontro con la parte americana per discutere le misure da adottare per garantire che la pace sia realmente raggiunta. E che sia una pace dignitosa. E quando tutta l’attenzione è concentrata sulla diplomazia e sulla difesa in guerra, è necessario essere forti all’interno. Essere forti a casa è il fondamento della nostra unità esterna e delle nostre relazioni con il mondo”.Un’urgenza per l’unità e per prepararsi a nuovi sacrifici, che il presidente ha cercato di trasmettere alla popolazione dopo gli ultimi giorni convulsi, e mentre ancora una volta la Russia colpiva zone residenziali di Kyiv in quella che ormai appare come una tattica deliberata per uccidere i civili e fiaccare il morale della popolazione. Un attacco notturno con droni e missili russi sulla capitale ha causato la morte di almeno una persona e il ferimento di altre sette, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sindaco Vitaly Klitschko ha dichiarato che tra i feriti c’è anche un bambino di 13 anni e che quattro persone sono state trasportate in ospedale. All’inizio di questa settimana un attacco simile su Kyiv ha causato la morte di sette persone, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine.

