martedì, 14 Ottobre , 25
udine,-l’itaia-batte-israele-e-va-ai-playoff,-scontri-in-citta
Udine, l’Itaia batte Israele e va ai Playoff, scontri in città

Udine, l’Itaia batte Israele e va ai Playoff, scontri in città

AttualitàUdine, l’Itaia batte Israele e va ai Playoff, scontri in città
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 14 ott. (askanews) – L’Italia vince 3-0 contro Israele e ottiene la certezza della qualificazione ai playoff per i Mondiali del 2026, ma a Udine, dove si è giocato, il corteo dei Pro Pal è degenerato in scontri tra gruppi di antagonisti e le forze dell’ordine che ha portato a diversi feriti e a una ventina di fermi.

La partita comincia sotto un cielo carico di tensione: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine fuori dall’impianto, poi il calcio a prendersi la scena. In campo, l’Italia soffre più del previsto, ma ha vinto grazie a due gol di Mateo Retegui ù uno su rigore e uno di pregevole fattura ù e al colpo di testa di Gianluca Mancini nel recupero.

Israele spaventa subito gli Azzurri nel primo tempo, con Donnarumma chiamato a due interventi decisivi su Solomon e Gloukh. L’Italia fatica a creare gioco fluido, ma al 45′ sblocca la gara: Retegui si procura e poi trasforma un rigore con freddezza, portando avanti la squadra di Gattuso. Nella ripresa l’Italia gioca meglio e prende più campo, anche grazie all’ingresso di Pio Esposito. Le reti ancora di Retegui e poi di Mancini hanno chiuso il conto.

Nel corteo che chiedeva di bandire Israele dallo sport, dopo una buona fase pacifica, gruppi antagonisti hanno innescato scontri con al polizia che ha reagito con fumogemi e idranti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.