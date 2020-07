Udinese, Carnevale: “Milik sta bene in una squadra che vuole vincere, De Paul pronto per il Napoli”

In programma domani alle 19:30 al San Paolo c’è la sfida tra Napoli e Udinese. Il capo area Scouting dei bianconeri, Andrea Carnevale, ai microfoni de Il Mattino ha rilasciato un’intervista, parlando di ciò che potrà accadere in campo: “Proveremo a fare il meglio, come con la Lazio. Certo, il Napoli non regalerà nulla, però mi auguro che siano un po’ con la testa al Barcellona. Insomma, loro ora devono concentrarsi solo sulla Champions League”.

Carnevale su Milik, De Paul e il Napoli

“In una squadra che vuole vincere, uno come lui (Milik, ndr) ci sta alla grande. Ma se Gattuso e la società hanno fatto altre valutazioni, è giusto che vada via. Il suo prezzo è alto, ma se il Napoli vuole regalarlo all’Udinese lo prendo volentieri (ride, ndr). Lasagna sta facendo benissimo, mi auguro continui così, la sua valutazione è in continua crescita. De Paul è un talento, in nazionale gioca con Messi. È già pronto a vestire la maglia di una grande come il Napoli.”

