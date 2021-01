Udinese, Deulofeu si allena e può esserci contro il Napoli: domani la decisione

Dopo la terribile sconfitta in casa contro lo Spezia, il Napoli ha subito l’occasione di riscattarsi in trasferta contro l’Udinese di Gotti. Gli azzurri hanno guadagnato una sola vittoria e un pareggio nelle ultime 5 gare (4 punti su 15), un trend pessimo rispetto alla qualità della rosa del Napoli. Ma in questo campionato anomalo basta poco per risalire: con un filotto di tre vittorie consecutive il Napoli infatti si rilancerebbe chiudendo il girone a 37 punti e con una gara in meno contro la Juventus. Il primo girone di Gattuso, quello di ritorno dell’anno passato era stato concluso a 38 punti. Nel frattempo i friulani hanno recuperato Gerard Deulofeu.

Udinese, Gotti può sorridere: torna Deulofeu

Arrivano da Udine buone notizie quanto al ritorno di Gerard Deulofeu tra i convocabili per la gara contro il Napoli. È quanto si legge su Udinese blog:

“Buone notizie arrivano oggi dal Bruseschi dove Gerard Deulofeu ha lavorato assieme ai compagni. L’attaccante spagnolo ha svolto la seduta pomeridiana in gruppo e se accadrà lo stesso anche per la rifinitura di domani, potrà essere convocato per domenica. Sarebbe un possibile cambio, molto importante per Gotti, che al momento può contare davanti solo su Lasagna e Nestorovski”.

