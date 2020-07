Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa post-partita. L’allenatore dei friulani ha commentato la sconfitta dei suoi in campionato contro il Napoli allo stadio San Paolo, maturata nell’ultimo minuto di recupero.

Udinese, Gotti in conferenza stampa

“David Ospina ha fatto una parata fantastica su Kevin Lasagna, Kalidou Koulibaly ci ha messo qualche pezza e poi è arrivato il gol di Matteo Politano. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, mi dispiace che non siano stati premiati dal risultato finale. C’è rammarico per questa sconfitta. Dobbiamo pensare a ciò che possiamo fare sul campo. Contro una grande squadra come il Napoli, al 95esimo minuto avevamo ancora un punto in mano. C’è da fare i conti con l’infermeria e con l’infortunio di Walace. Proverò a raccogliere più energie possibili per preparare al meglio le prossime gare. In questo post partita provo grande amarezza, però sono molto orgoglioso dell’atteggiamento della mia squadra. Siamo usciti a testa alta dallo stadio San Paolo. Corsa salvezza? Fare troppi calcoli non mi piace, a meno che non parli la matematica. E’ il caso di pensare a noi stessi e basta, come abbiamo fatto con la Lazio e col Napoli”.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL NOSTRO CANALE TWITTER

The post Udinese, Gotti in conferenza: “C’è rammarico per questa sconfitta, al 95′ avevamo un punto in mano” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento