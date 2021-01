Sconfitta amara, nella serata di ieri, per l’Udinese che crolla sotto i colpi della Juventus. Un risultato pesante per gli uomini di Gotti che adesso hanno voglia di rialzarsi. Il risultato, però, non è la sola cattiva notizia della serata. Durante la sfida contro i bianconeri, infatti, Ignacio Pussetto ha lasciato il campo prima del tempo. Il motivo è legato ad un infortunio che lo ha colpito al ginocchio e che sembra essere più grave del previsto. Lo stesso tecnico Gotti ha fatto trasparire preoccupazione per l’attaccante che rischia quindi di saltare anche la sfida di domenica in programma contro il Napoli. Di seguito le parole dell’allenatore dei friulani ai microfoni di UdineseTv:

“Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo commesso errori tecnici e abbiamo sbagliato cose che di solito facciamo molto meglio. Di fatto abbiamo regalato tre gol alla Juventus e questi errori in Serie A si pagano. Pussetto? La sensazione è che l’infortunio sia più grave di quello che pensassimo ma dobbiamo accertarcene”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Udinese, grave infortunio per Pussetto: salterà la sfida al Napoli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento