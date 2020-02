​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter della Serie A! Udinese-Inter termina 0-2. I nerazzurri soffrono ma passano nella ripresa grazie alla doppietta di Lukaku. L’inizio di gara sembra promettere bene per l’Inter, con lo scivolone di Becao che permette al giovane Esposito di calciare in porta, trovando però la risposta di Musso. Al 5′ occasione per Eriksen, lanciato per la prima volta dall’inizio, ma il danese calcia troppo…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Udinese-Inter 0-2, decide sempre Lukaku: altra doppietta per il belga proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento