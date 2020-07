Udinese-Juventus 2-1, le pagelle bianconere: magister de Ligt, Ramsey al limite del disastroso

La Juventus non sfrutta il match point e perde, a sorpresa, all’ultimo respiro contro l’Udinese. Festa per il nono Scudetto consecutivo rimandata. Szczesny 6 – Non viene quasi mai impensierito dall’Udinese nel primo tempo. L’unica occasione dei bianconeri friulani, infatti, è l’autogol tentato da Danilo. Nel secondo, invece, è bravo su Nestorovski e nelle uscite basse. Non può nulla sul gol del pareggio. Danilo 5,5 – Comincia male. Durante i primi minuti, infatti, nella stessa azione commette… continua a leggere sul sito di riferimento