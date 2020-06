Udinese, l’ex ds: “Zielinski centrocampista completo. Vi rivelo cosa mi aspetto da lui”

Una delle priorità del Napoli è quella di risolvere tutte le questioni relative ai rinnovi contrattuali di diversi calciatori. Tra questi compare anche il centrocampista Piotr Zielinski di cui ha parlato anche Cristiano Giaretta, ex direttore sportivo dell’Udinese. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio Marte. Non mancano i riferimenti al campionato bulgaro dove milita come ds del Cska Sofia.

Udinese, l’ex ds parla di Zielinski

“Zielinski? Ho visto nascere Piotr ed ora mi aspetto che cresca dal punto di vista della continuità e soprattutto dal punto di vista realizzativo. Parliamo di un centrocampista completo. A livello caratteriale, non è mai stato un tipo sfrontato o presuntuoso bensì è sempre stato molto educato.

Campionato bulgaro? Riprenderemo il campionato e ci sarà anche il 30% di presenze allo stadio. Siamo di fronte ad un altro segnale di ritorno alla normalità. In Bulgaria la situazione non è stata negativa come in Italia, dove si vive ancora in una condizione delicata”.

