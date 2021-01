Udinese, Marino: “Llorente un campione, aveva problemi con il Napoli”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto a margine della presentazione di Fernando Llorente per parlare dell’importanza di questo acquisto e della trattativa con il Napoli non molto semplice. Stando a quanto detto dall’ex DS azzurro infatti, i rapporti tra lo spagnolo e la sua vecchia dirigenza non erano ottimali, motivo per cui la trattativa ha avuto diversi problemi.

LE PAROLE DI MARINO SU LLORENTE

Di seguito le parole di Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, su Fernando Llorente.

Llorente è un campione e siamo felicissimi di accoglierlo. Ha vinto tutto in carriera, il Mondiale 2010, l’Europeo 2012, oltre ad aver partecipato diverse volte alla Champions League segnando gol importantissimi per Siviglia e Juventus. Non è stata una trattativa facile, il giocatore aveva qualche problema col Napoli, ma fortunatamente siamo riusciti a portarla a termine. Siamo tutti felici per il nuovo acquisto.

IL MESSAGGIO D’ADDIO DI LLORENTE

Lo spagnolo ha voluto salutare Napoli attraverso i propri social, ringraziando la città ed il popolo partenopeo per l’affetto.

È arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli “adda passà ‘a nuttat”. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte … Ciá uagliù!

