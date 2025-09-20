sabato, 20 Settembre , 25

Non gli permette di giocare alle slot, baby gang ‘in rosa’ aggredisce titolare bar

(Adnkronos) - Sono stati identificate e indagate dalla...

Cyberattacco contro aeroporti europei: colpiti Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra

(Adnkronos) - Da ieri sera, l'aeroporto di Bruxelles...

Anti-diva ribelle, amori e MeToo: Asia Argento compie 50 anni

(Adnkronos) - Anti-diva ribelle e sempre scomoda: Asia...

Mondo (Bper): “Supportiamo le imprese del settore nautico verso la transizione energetica ed ecologica”

(Adnkronos) - “Bper è al fianco del settore...
udinese-milan-oggi-in-serie-a:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Udinese-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Udinese-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOUdinese-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il sabato di Serie A si chiude con Udinese-Milan. Oggi, 20 settembre, i rossoneri affrontano in trasferta i friulani nella quarta giornata di campionato. La squadra di Allegri ha cominciato la stagione con una sconfitta contro la Cremonese, rialzandosi poi con i successi contro Lecce e Bologna. I bianconeri hanno invece sette punti in classifica e in questo super avvio di stagione ha già battuto anche l’Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Udinese-Milan in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan, oggi alle 20:45: 

Udinese (3-5-2) Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. All. Runjaic. 

Milan (3-5-1-1) Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Gimenez. All. Allegri. 

Udinese-Milan sarà trasmessa su Dazn e su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.