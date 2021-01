Udinese, Musso mastica amaro: “Non meritavamo di perdere. Vi spiego com’è andata la partita”

Juan Musso , portiere dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Udinese Tv. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “La squadra voleva vincere oggi e a prescindere dall’esito della gara penso che questo è un bel segnale. Siamo scesi in campo con il giusto piglia, abbiamo dimostrato di essere uomini veri. Nessuno di noi si è mai tirato indietro”.

Le dichiarazioni dell’estremo difensore friulano

L’argentino prosegue così: “La sconfitta è frutto di un episodio, siamo arrivati tante volte davanti alla loro porta e meritavamo qualcosa in più. Purtroppo nel calcio succede spesso di giocare bene senza far punti, noi però siamo concetrati sui nostri obiettivi. L’atteggiamento di oggi è quello giusto… se lo riproponiamo anche in futuro possiamo far bene e ottenere i punti che oggi non abbiamo guadagnato. Ora c’è la Samp, la squadra farà una grande partita, ne sono certo”.

