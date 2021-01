Udinese-Napoli 1-2! La risolve Bakayoko su cross di Mario Rui – VIDEO

Dopo la terribile sconfitta in casa contro lo Spezia, il Napoli ha subito l’occasione di riscattarsi in trasferta contro l’Udinese di Gotti. Gli azzurri hanno guadagnato una sola vittoria e un pareggio nelle ultime 5 gare (4 punti su 15), un trend pessimo rispetto alla qualità della rosa del Napoli. Ma in questo campionato anomalo basta poco per risalire: con un filotto di tre vittorie consecutive il Napoli infatti si rilancerebbe chiudendo il girone a 37 punti e con una gara in meno contro la Juventus. Il primo girone di Gattuso, quello di ritorno dell’anno passato era stato concluso a 38 punti.

Udinese-Napoli, goal di Insigne su rigore

Il Napoli passa in vantaggio con goal su colpo di testa di Tiemoué Bakayoko su calcio di punizione di Mario Rui. Importantissimo goal del calciatore voluto fortemente nel mercato settembrino da Gattuso.

