Udinese-Napoli, De Paul stella dei friulani. Ci sono due ex tra gli azzurri

Domenica sarà tempo di Udinese-Napoli, con gli azzurri che sono chiamati al riscatto dopo la recente delusione contro lo Spezia. A chi dovrà fare maggiormente attenzione?

Udinese-Napoli, De Paul stella friulana

Tra i giocatori friulani c’è di sicuro una stella che splende più degli altri. Troppa differenza tecnica per non eleggere Rodrigo De Paul come il pericolo numero uno in casa Udinese. Polivalente centrocampista capace di giocare in tutte le posizioni dal centrocampo in su: regista, mezzala, ala, trequartista (il suo ruolo naturale) e anche seconda punta. La sua poliedricità gli hanno regalato la maglia della Nazionale argentina. Non solo, è anche sul taccuino dei più grandi club italiani ed europei e già da qualche anno si parla del suo possibile salto di qualità. Anche il Napoli è su di lui.

Gli ex

Ci saranno due ex, entrambi in maglia azzurra. Piotr Zielinski e Alex Meret sono cresciuti calcisticamente entrambi all’Udinese. E lì che si sono lanciati nel grande calcio, prima di andare ad emergere altrove. Il centrocampista all’Empoli e il portiere alla SPAL, dove poi sono stati prelevati dal Napoli.

