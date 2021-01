Dopo la terribile sconfitta in casa contro lo Spezia, il Napoli ha subito l’occasione di riscattarsi in trasferta contro l’Udinese di Gotti. Gli azzurri hanno guadagnato una sola vittoria e un pareggio nelle ultime 5 gare (4 punti su 15), un trend pessimo rispetto alla qualità della rosa del Napoli. Ma in questo campionato anomalo basta poco per risalire: con un filotto di tre vittorie consecutive il Napoli infatti si rilancerebbe chiudendo il girone a 37 punti e con una gara in meno contro la Juventus. Il primo girone di Gattuso, quello di ritorno dell’anno passato era stato concluso a 38 punti. Ecco dove vedere il Napoli in tv contro l’Udinese.

Udinese-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

La partita tra Udinese e Napoli è un’esclusiva SKY, detentrice dei diritti di 7 partite per ogni giornata di Serie A. Sarà possibile dunque vedere la gara con abbonamento all’emittente satellitare, canale 253 del decoder. Si potrà visionare la gara anche attraverso ogni dispositivo mobile: tablet, smartphone o pc collegato ad una smart TV. Bisognerà però possedere abbonamento a Now Tv, oppure scaricare l’app di Sky Go. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta testuale sul sito di Calcionapoli1926.it.

