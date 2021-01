Domani alle 15.00 il Napoli scenderà in campo allo stadio Friuli per sfidare l’Udinese e giocarsi la diciassettesima giornata di Serie A.

Udinese-Napoli, la probabile di Gattuso: novità in difesa. Petagna dal 1′

Gattuso e i suoi devono cancellare la sconfitta casalinga contro lo Spezia. Koulibaly e Mertens hanno continuato a lavorare a parte. A loro si è aggiunto Demme che non sarà disponibile per la trasferta friulana. Difesa con solito ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui ma la novità nel reparto arretrato dovrebbe riguardare Rrahmani dato per titolare al fianco di Manolas. In mediana probabilissimo l’utilizzo della coppia Bakayoko-Ruiz mentre in attacco dovremmo rivedere Petagna dall’inizio con Politano che potrebbe scivolare in panchina. Qualche chance anche per Elmas che però ad oggi resta sfavorito.