Il Napoli è in vantaggio per 1-0 contro l’Udinese grazie al rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Intanto, poco prima del goal, Kostas Manolas ha accusato guai muscolari. Al suo posto, provvidenzialmente, Gennaro Gattuso ha inserito Maksimovic. Non cambia nulla nello scacchiere tattico partenopeo.

