Udinese-Roma 1-0, Ekkelenkamp ferma corsa Champions di Gasperini e Juve sorpassa al quarto posto

L’Udinese batte la Roma nella 23esima giornata di Serie A. Oggi, lunedì 2 febbraio, i friulani hanno superato i giallorossi in casa per 1-0 grazie al gol, al 49′, di Ekkelenkamp su calcio di punizione. Si ferma quindi la corsa Champions della squadra di Gasperini, che viene superata dalla Juventus, ieri vittoriosa a Parma, al quarto posto e rimane a 43, a -2 dai bianconeri. I friulani di Runjaic invece salgono a 32 e raggiungono il nono posto in classifica. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà il Cagliari, mentre l’Udinese farà visita al Lecce. 

