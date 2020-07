FERRARA (ITALPRESS) – L’Udinese affonda la Spal e conquista tre punti fondamentali per la salvezza. I friulani chiudono la gara del ‘Paolo Mazzà nel primo tempo con i sigilli di De Paul e Okaka, poi il gol di Lasagna nel finale sancisce lo 0-3 finale. Il massimo risultato con il minimo sforzo per gli uomini di Gotti che senza strafare scavalcano nuovamente il Torino e si mettono al quattordicesimo posto con 8 punti di margine sulla terzultima piazza occupata dal Genoa. Sprofonda invece la Spal, sempre più ultima e incapace di muovere in maniera importare la casella dei punti, ferma a 19: gli uomini di Di Biagio ora sono veramente un passo e mezzo nel campionato cadetto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Udinese tris a Ferrara, passo avanti salvezza e Spal sempre ultima proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento