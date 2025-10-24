ue-accusa-tiktok-e-meta:-violano-gli-obblighi-di-trasparenza

venerdì, 24 Ottobre , 25

Avis ridefinisce il viaggio premium con ‘Avis First’

(Adnkronos) - Avis Budget Group ha annunciato il...

Ue contro Meta e TikTok, indagine per violazione trasparenza: rischio multa

(Adnkronos) - L'Unione Europea ha formalmente contestato a...

Rinosinusite cronica con poliposi nasale, ok Ue a monoclonale tezepelumab

(Adnkronos) - La rinosinusite cronica con poliposi nasale...

Sci, muore Giuliano Besson: ex discesista della ‘Valanga Azzurra’ aveva 75 anni

(Adnkronos) - "E’ scomparso a causa di un...
Conclusioni preliminari ma il rischio di maximulte

Milano, 24 ott. (askanews) – L’Unione Europea accusa Meta e TikTok di violare il Digital Services Act, il regolamento sui contenuti digitali, cosa che potrebbe comportare pesanti sanzioni.Secondo Commissione europea entrambi i gruppi non garantiscono ai ricercatori un accesso adeguato ai propri dati interni, nonostante la legislazione Ue li obblighi a farlo, in un’ottica di trasparenza.Bruxelles ha anche accusato Meta di non aver messo in atto meccanismi sufficientemente semplici per la segnalazione dei contenuti illegali su Facebook e Instagram e allo stesso tempo di ostacolare il diritto degli utenti di contestare la rimozione dei propri contenuti.Dopo questo primo parere preliminare, Meta e TikTok possono rispondere per iscritto e adottare misure per rimediare alle violazioni. Se le conclusioni della Commissione verranno poi confermate potrebbero essere decise sanzioni fino al 6% del fatturato annuo mondiale totale del fornitore di servizi digitali.

