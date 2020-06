ROMA (ITALPRESS) – “Valuteremo il pacchetto nel suo complesso ma non potremmo accettare compromessi al ribasso, la proposta della Commissione è già un punto di equilibrio tra le diverse visioni europee di come affrontare la crisi. Riteniamo necessario conservare questo equilibrio di base della proposta Next Generation”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, in audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato.

“Un bilancio positivo del pacchetto andrà valutato anche alla luce della capacità di spesa e assorbimento di fondi per la ripresa, rispetto agli obblighi e meccanismi di contribuzione e rimborso.

L’articolo Ue, Amendola “No a compromessi al ribasso” proviene da Notiziedi.

