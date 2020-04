UE: Apple deve rimuovere le app di tracciamento dei contatti che non rispettano la privacy

L’Unione Europea ha invitato Apple a rimuovere dall’App Store le app di tracciamento dei contatti che non dispongono di adeguate garanzie sulla privacy. Anche Google dovrà fare lo stesso.

“Combattere il coronavirus non significa sacrificare i diritti dei cittadini.”

In precedenza aveva richiesto uno standard comune in tutti i 27 paesi dell’Unione e ha suggerito, sebbene non confermato, che utilizzerà l’API di Apple e Google.

La Commissione europea, che propone l’adozione di leggi da parte dell’UE,

