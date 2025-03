Ue, Bonelli (Avs): “In piazza non sono a disagio e dico no al riarmo”

Io d’accordo con Schlein e Conte (anche se assente dalla piazza)

Roma, 15 mar. (askanews) – “Noi parliamo di un’Europa, che come questa piazza oggi rappresenta, deve essere un’Europa della speranza. Un’Europa della Pace, una parola diventata astratta, quasi priva di significato. Il punto è che oggi l’Europa spende 730 miliardi in armamenti, la Russia 460 e questa logica del riarmo, di aggiungere 800 miliardi, porterà come il terzo principio della dinamica, una risposta uguale e contraria”: così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ai giornalisti durante la manifestazione “Una Piazza per l’Europa”, in Piazza del Popolo a Roma. “Io sono d’accordo con Schlein, e con Giuseppe Conte”, ha aggiunto. “Non mi sento assolutamente a disagio in questa piazza, perché ci sono tantissime persone e del resto, non solo in questa piazza, ma nel Paese la stragrande maggioranza degli italiani vuole la pace”, ha sottolineato Bonelli.