ue,-borrell-chiede-di-togliere-a-kiev-limiti-all’uso-delle-armi-in-russia,-si-apre-il-fronte-del-no

Il ministro ungherese: alcuni paesi sono contrari nonostante le pressioni di Borrell Roma, 29 ago. (askanews) – L’alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell ha invitato i 27 paesi del blocco a ritirare le limitazioni agli attacchi dell’Ucraina contro il territorio russo.

“Le restrizioni sull’uso delle armi dovrebbero essere completamente abolite per l’autodifesa dell’Ucraina”, ha affermato prima dell’incontro dei ministri degli Esteri dell’Unione europea.

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha poi confermato che alcuni capi delle diplomazie presenti alla riunione informale di Bruxelles oggi hanno dichiarato di non avere mandato per dare all’Ucraina il via libera per colpire con le armi da loro trasferite in profondità il territorio russo.

Secondo la ricostruzione di Szijjarto, il ministro degli Esteri Ue Josep Borrell avrebbe fatto pressione sugli Stati membri affinché consentissero a Kiev di usare le armi da loro trasferite per attacchi in profondità nel territorio russo. Tuttavia alcuni dei ministri hanno detto di “non avere mandato per concedere tale permesso”, aggiungendo che questa è questione da affrontare su piano “bilaterale” tra i singoli Stati membri e l’Ucraina, non tema che riguardi le competenze dell’Ue.