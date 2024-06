Ue, c’è l’accordo per un nuovo mandato di Ursula Von der Leyen

ROMA – Raggiunto l’accordo su una nuova candidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue: ad annunciarlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso del vertice a Bruxelles dei capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri. La comunicazione è giunta anche attraverso un messaggio diffuso sul social network X.

COSTA NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Stando a fonti diplomatiche citate anche dal quotidiano britannico The Guardian, i capi di Stato e di governo dei Paesi Ue hanno poi espresso sostegno per Antonio Costa, socialista, ex primo ministro portoghese, come candidato alla guida del Consiglio europeo.

Per l’incarico di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue è stata invece indicata Kaja Kallas, attuale capo di governo estone, esponente del gruppo liberale Renew Europe.

Von der Leyen, tedesca, del partito cristiano-democratico Cdu, guida la Commissione dal 2019.

