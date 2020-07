“Siamo in una fase di stallo, si sta rivelando più complicato del previsto”. Parole di Giuseppe Conte, in una diretta Facebook durante una pausa dei lavori del difficile Consiglio Europeo in corso a Bruxelles. “Ci sono tante questioni su cui stiamo discutendo che non riusciamo a sciogliere. Sto invitando tutti a convergere verso un obiettivo comune, quello di approvare Next Generation EU che è un programma per la ripresa europea – ha spiegato Conte -. E poi stiamo ragionando sul quadro finanziario pluriennale, sarebbe il bilancio dei prossimi sette anni – ha spiegato, entrando poi nel dettaglio – Le partite in discussione sono molteplici,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ue, Conte “Negoziato più complicato del previsto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento