“Siamo in una fase di stallo, il negoziato si sta rivelando molto complicato, piu’ complicato del previsto. Ci sono tante questioni che non riusciamo a sciogliere”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook da Bruxelles, in una pausa del Consiglio Europeo.

sat/red (fonte video: Pagina Facebook Giuseppe Conte)

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ue, Conte “Negoziato piu’ difficile del previsto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento