ue:-contro-il-rinnovato-protezionismo-rafforziamo-cooperazione-asean

Kaja Kallas alla riunione ministri Esteri Asean in Malesia

Kuala Lumpur, 12 lug. (askanews) – L’Unione Europea spera di “rafforzare la cooperazione commerciale” con i membri dell’ASEAN di fronte al “rinnovato protezionismo”. Lo ha affermato l’Alta rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, durante la conferenza post-ministeriale dell’ASEAN con l’UE, a margine della 58esima riunione dei ministri degli Esteri dell’ASEAN che si è tenuta nella capitale malese Kuala Lumpur. “E allo stesso modo, i membri dell’ASEAN contano sull’Unione Europea per molti prodotti essenziali, dalla tecnologia e dai macchinari al supporto dell’industrializzazione fino ai prodotti farmaceutici”, ha affermato Kallas. “Di fronte al rinnovato protezionismo, rafforziamo la nostra cooperazione in materia commerciale e difendiamo un sistema commerciale basato su regole, non discriminatorio, aperto, giusto, inclusivo, equo e trasparente, che ha al suo centro l’Organizzazione mondiale del commercio”, ha aggiunto.