ue,-cyber-security-foundation-al-parlamento-europeo

ROMA – La Cyber Security Foundation, prima organizzazione no profit in Italia nel mondo cibernetico, ha partecipato ai lavori dell’ultima seduta della Commissione Difesa del Parlamento europeo. Al centro dei lavori della Commissione il tema del cyber Space e della cyber Defence, questioni cruciali dell’agenda istituzionale in materia Difesa in questa difficile congiuntura geopolitica internazionale.

“Siamo iscritti all’Ufficio di trasparenza del Parlamento europeo- ha dichiarato Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore di Cyber Security Foundation- e la nostra partecipazione ai lavori della Commissione Difesa è fondamentale per poter seguire questa materia sotto il profilo istituzionale e monitorare tutte le normative in atto. La Fondazione- ha aggiunto- sta iniziando a giocare un ruolo importante sulla materia cyber anche in questo ruolo di supporto e di ‘osservatori’ coinvolti nel contesto istituzionale europeo”.

