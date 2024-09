ue,-die-welt-su-fitto:-clamoroso,-il-posto-più-importante-a-un-populista-di-destra

Quotidiano anticipa alcune delle possibili scelte di Von der Leyen

Roma, 3 set. (askanews) – “Clamoroso a Bruxelles: il posto più importante a un populista di destra” titola il guotidiano tedesco Die Welt sul nuovo commissario italiano Raffaele Fitto in un pezzo che anticipa alcune delle scelte di Ursula Von der Leyen per la nuova commissione europea.

Per la prima volta, dice il giornale, un populista di destra, Raffaele Fitto, membro del partito “Fratelli d’Italia” del primo ministro italiano Giorgia Meloni, otterrà una carica di vertice nella Commissione europea. Fitto diventerà vicepresidente esecutivo dell’autorità della Commissione e sarà responsabile dell’economia e degli aiuti alla ricostruzione per il Coronavirus per un valore di oltre 700 miliardi di euro.

Secondo le informazioni del WELT, “il capo della Commissione Ursula von der Leyen ha già preso le prime decisioni importanti per la selezione dei 26 commissari europei. Il pacchetto complessivo per la nuova leadership della Commissione europea dovrebbe essere annunciato entro la fine di questa settimana. Ma una cosa è già certa: oltre al rappresentante designato per la politica estera dell’UE, Von der Leyen avrà accanto a sé altri quattro vicepresidenti esecutivi. Ci saranno anche altri due commissari Ue subordinati direttamente a von der Leyen per l’importanza dei loro dossier. Il precedente livello di vicepresidenti (attualmente quattro commissari europei) sarà abolito”.

Secondo i desideri di von der Leyen, il conservatore lettone Valdis Dombrovskis dovrebbe essere il vicepresidente esecutivo incaricato di occuparsi delle questioni “dell’espansione e della ricostruzione dell’Ucraina”. La politica socialista Teresa Ribera Rodriguez, già ministra per il cambiamento ecologico nel governo di Pedro Sanchez a Madrid, sarà responsabile della questione della “transizione” in qualità di vicepresidente esecutiva. Nell’autorità della Commissione, assumerà un ruolo guida nel sostenere le proposte legislative per la trasformazione in ambito sociale, digitale ed ecologico. Sul tema “Industria e autonomia strategica” è previsto il politico liberale francese Thierry Breton. L’olandese Wopke Hoekstra dovrebbe essere il nuovo commissario europeo al Commercio. Il nuovo commissario europeo per l’energia sarà l’attuale ministro dell’industria ceco Josef Sikela.