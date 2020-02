“Vorremmo lasciare inalterato il budget, non si può pensare di di coprire la mancanza derivante dalla Brexit con un aggravio maggiore sui paesi membri che già pagano più di quello che ricevono”. Lo ha detto l’eurodeputata della Lega Francesca Donato, intervistata dall’Italpress, in merito al bilancio pluriennale dell’Unione Europea. La Donato fa parte delle Commissioni per i Problemi economici e monetari e per lo Sviluppo regionale. Alla luce del fallimento dei negoziati sul prossimo bilancio pluriennale (2021-2027), per la Donato conciliare le esigenze dell’area continentale con quelli dell’area mediterranea “non è semplice. L’anomalia più grande è quella dell’Italia, forse l’unico contributore netto dell’area periferica che vuole aumentare gli stanziamenti per il budget,

L’articolo Ue, Donato “Non tagliare fondi per agricoltura e coesione” proviene da Notiziedi.

