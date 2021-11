Ue e Usa all’Onu: “La Bielorussia risponda della crisi dei migranti”

ROMA – I rappresentanti di Stati Uniti e Unione europea sono intervenuti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per chiedere “azioni urgenti” contro il governo della Bielorussia, accusato di “orchestrare” la crisi dei migranti al confine con la Polonia “strumentalizzando gli esseri umani” al fine di “destabilizzare” l’Unione. Nel meeting d’emergenza organizzato al Palazzo di vetro di New York, i delegati hanno presentato una dichiarazione congiunta in cui hanno accusato il governo guidato dal presidente Aleksander Lukashenko di “destabilizzare i paesi vicini e il confine esterno dell’Unione europea” per “distogliere l’attenzione dalle crescenti violazioni interne sui diritti umani”. Una “tattica inaccettabile” per i delegati, che “richiede una forte reazione e cooperazione internazionale al fine di portare la Bielorussia davanti alla giustizia”.

Nel testo però, non si fa riferimento a misure sanzionatorie specifiche. La crisi al confine tra Polonia e Bielorussia, dove da giorni stazionano migliaia di profughi in attesa di entrare nel Paese membro dell’Ue, sta allertando anche i Paesi vicini. Come riporta il Telegraph in un video, esercitazioni militari sono state organizzate dall’Ucraina con l’obiettivo di preparare i soldati a fermare l’afflusso di migranti in transito via terra verso la Bielorussia. Nel filmato diffuso dalla testata britannica vengono mostrati i militari in tenuta antisommossa e con gli scudi di plastica trasparente al braccio avanzare allineati l’uno accanto all’altro, pronti a respingere indietro le persone.

