ue:-“europa-forte,-nato-forte-e-solido-partenariato-transatlantico”

Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Ue von der Leyen

Milano, 26 nov. (askanews) – L’Europa sosterrà senza esitazioni l’Ucraina finché non raggiungerà una pace “giusta e duratura”. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ai membri del Parlamento Europeo a Strasburgo. “L’Europa deve continuare a esercitare pressioni sulla Russia finché non si raggiungerà una pace giusta e duratura. E voglio essere molto chiara: l’Europa starà al fianco dell’Ucraina e la sosterrà in ogni fase del percorso”, ha detto. “Si tratta anche di garantire un’architettura di sicurezza forte e sostenibile per il nostro continente, basata su un’Europa forte, una NATO forte e un solido partenariato transatlantico” , ha aggiunto.