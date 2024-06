ue,-fratelli-d’italia-difende-linea-meloni:-“schiena-dritta”

(Adnkronos) – “E’ il suo schema di gioco preferito, quello che le riesce meglio. Come col governo Draghi, ma anche col Conte uno: nessun sostegno, ma con la schiena dritta sull’Ucraina” con l’ex numero 1 della Bce, “e pronti a sostenere i decreti sicurezza” dell’esecutivo M5S-Lega. A sentire chi è vicino alla premier Giorgia Meloni, lo strappo consumatosi ieri in Consiglio europeo – col no ad Antonio Costa e Kaja Kallas, ma la mano tesa della presidente del Consiglio Ursula von der Leyen – non avrà contraccolpi sul ruolo dell’Italia nella prossima Commissione europea.

“Avremo quel che ci spetta”, è la convinzione, nonostante Roma abbia giocato nella notte il ruolo del ‘bastian contrario’. Certo, da qui al 18 luglio – data della Plenaria che, salvo sorprese, dovrebbe incoronare Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione, consegnandole il bis – ad attendere la presidente del Consiglio giorni complessi, di strategie e trattative sotto traccia. Con l’obiettivo fermo di portare a casa una vicepresidenza e un commissario con un portafoglio di peso. Raffaele Fitto? “Sì, è sempre in pista – spiegano le stesse fonti -. Ma è chiaro che un eventuale ruolo deve rispecchiare la partita che Raffaele sta giocando in casa da un anno e mezzo ormai”. Ovvero Pnrr, coesione territoriale e nuovi strumenti finanziari in capo all’Unione.

“Così da oliare da Bruxelles – il ragionamento – il dialogo con Roma, che dovrebbe fare a meno di Raffaele su materie fondamentali”. Perché non è un segreto che la premier si fidi ciecamente del ministro salentino, e le costi molto privarsi di un super fedelissimo con 4 deleghe all’attivo. Che, viene inoltre ribadito dai beninformati, non verrebbe mai sostituito dando vita a un rimpasto di governo: semmai Fitto dovesse fare la valigie per Bruxelles, le sue deleghe verranno ridistribuite, con un ruolo di peso per Palazzo Chigi e i suoi due sottosegretari, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. E un sottosegretario agli Affari europei di nuova nomina da individuare anche più avanti.

Nella notte, al termine del Consiglio europeo che ha dato il via libera alle nomine, la premier ha provato a difendersi dalle critiche di chi le attribuiva la responsabilità di aver isolato l’Italia con la sua scelta di non avallare il ‘pacchetto’ dei top jobs: “Penso che il ruolo dell’Italia non sia quello di aspettare quello che fanno gli altri e accodarsi. Io sono sempre stata convinta che la leadership è quando qualcuno si accorge che tu esisti”, le parole di Meloni. Non la pensano così le opposizioni e in particolare il leader del M5S Giuseppe Conte, secondo il quale Meloni ieri al Consiglio europeo “ha condannato l’Italia all’irrilevanza rispetto al nuovo governo europeo”.

Dalla pattuglia parlamentare di Fdi al Parlamento europeo arrivano invece parole positive per il lavoro di Meloni. Per Carlo Fidanza, quello dell’isolamento è “un ritornello stanco”: l’eurodeputato rivendica con orgoglio il fatto che Meloni sia stata l’unica leader dei 27 a non votare per nessuno dei 3 candidati, “con buona pace di chi diceva che si era fatta normalizzare”. Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti europei, evidenzia “il segnale chiaro” inviato da Meloni all’Europa: “La Ue – spiega – non può continuare ad essere guidata dal circolo chiuso delle stesse forze politiche, ignorando il voto dei cittadini che ha spostato l’asse politico più a destra e facendo finta che nulla sia cambiato”.

E tra le file dei Conservatori non manca chi lancia frecciate all’indirizzo del premier ungherese Viktor Orban, che ha votato contro il bis di von der Leyen dicendo sì a Costa e astenendosi invece su Kallas. Naufragata la trattativa per un eventuale ingresso del primo ministro sovranista nella famiglia politica europea di Meloni, quella di Ecr, ora il partito di Orban (Fidesz) potrebbe dar vita insieme ai polacchi del Pis – che attualmente fanno parte dei Conservatori – a una nuova formazione politica di stampo sovranista: “Orban – osserva una fonte – ha votato a favore dell’unico socialista della triade, che è Costa. Quindi che gruppo intende fare, se vota il più socialista di tutti? Strano come voto, da parte di uno che vorrebbe formare un gruppo delle ultra-destre…”. In Ecr viene dato un relativo peso alle minacce dei polacchi, che per bocca dell’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki hanno paventato un possibile addio a Ecr: “Stanno trattando posizioni all’interno del gruppo”.