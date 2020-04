Ue: Gentiloni, arriveremo a una emissione comune

“Un Fondo significa una emissione comune. Si tratterà di discutere se questa emissione la faremo con il bilancio cmunitario o con altri strumenti, ma lì arriveremo. Ne sono convinto”. Lo afferma al tg1 il Commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni.

Per Gentiloni “non si è capito che Paesi come la Germania hanno una loro spinta populista e nazionalista, che attacca i Governi dicendo loro ‘siete troppo flessibili, troppo aperti, nei confronti dei Paesi del sud Europa’. Da noi dicono ‘l’Europa fa troppo poco’. In Germania dicono ai governanti tedeschi ‘non vi azzardate a cooperare e a mostrare solidarieta”.

