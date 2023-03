Ue, Giorgetti:con shock attuale vecchio patto stabilità irrealistico

Sarebbe stato già molto complicato da realizzare con dati pre-Covid

Milano, 20 mar. (askanews) – “Tornare alle regole sospese 3 anni fa non è coerente con l’elevato livello dei debiti pubblici accumulato a seguito della pandemia. Lo sforzo fiscale richiesto dalle precedenti regole per ridurre di un ventesimo all’anno il rapporto debito/Pil sarebbe stato infatti già molto complicato da realizzare, con dati pre-Covid. Irrealistico oggi, alla luce dello shock che ha replicato in termini quantitativi di finanza pubblica quello della crisi finanziaria post 2008”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento all’evento organizzato da Intesa Sanpaolo sulla riforma del patto di stabilità.

La proposta della Commissione europea di riforma della governance economica, ha spiegato, “rappresenta sicuramente il punto di partenza, non certo quello di arrivo, della riforma della governance economica europea. L’Italia sta partecipando al dibattito, nei tavoli istituzionali del Consiglio, con analisi e proposte di tipo costruttivo finalizzate a migliorare le linee di riforma”. “È un approccio realistico”, ha concluso Giorgetti.

