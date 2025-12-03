ue,-gualmini:-sistema-ets-punitivo-per-aziende-della-ceramica

mercoledì, 3 Dicembre , 25

Non trasformare Europa in economia turistica, rispondere a competizione aggressiva dell’India

Bruxelles, 3 dic. (askanews) – “Revisione assoluta dell’ETS, un sistema ad oggi assolutamente insopportabile e punitivo per le aziende” che “si apre nel 2026”. Ma “già è tardi”, per questo occorre subito una “dilazione dei termini sulla cancellazione delle quote gratuite”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare Elisabetta Gualmini, presidente del Forum Europeo della Ceramica, a margine della 31esima edizione dei Ceramic Days a Bruxelles, dove una delegazione di Confindustria Ceramica ha incontrato i decisori delle istituzioni europee per spiegare i rischi di crisi sistemica per un settore che conta 248 imprese, 26.000 dipendenti e 6,3 miliardi di export.”Noi chiediamo sicuramente una dilazione dei termini sulla cancellazione delle quote gratuite, un eventuale collegamento, se conviene, per i settori export con la CBAM e poi misure per rispondere alla competizione aggressiva e del tutto squilibrata da parte di paesi terzi, in particolare dell’India” ha spiegato Gualmini.”Abbiamo discusso oggi anche con i rappresentanti della DG Clima e della DG Grow – ha proseguito l’europarlamentare -. Il messaggio pensiamo sia arrivato, ma certo non possiamo deindustrializzare tutta l’Europa, trasformarla in un’economia turistica, per cui bisogna darsi da fare”.

