ue,-italiastatodidiritto:-vera-sfida-riforme-con-valori-fondanti

Guido Camera: Italia può proporre modello leadership democrazia

Roma, 9 lug. (askanews) – “Libertà, democrazia, rispetto della dignità umana e dei principi dello stato di diritto, pluralismo: sono i valori che fondano la società europea e sono inscritti nel Trattato che l’ha istituita. Ora la sfida è fare in modo che tutti gli stati nazionali adottino delle riforme che consentano, a livello di spazio giuridico europeo e di cultura identitaria europea, di mettere a terra questi valori”. Lo ha detto Guido Camera, presidente dell’associazione di giuristi “Italiastatodidiritto”, a margine del convegno “La costruzione della democrazia europea: il ruolo della Relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione europea”, organizzata su iniziativa del Senatore Pierantonio Zanettin.”Nel 2023 la Commissione europea ha detto che l’Italia è sulla via corretta, ma si deve fare ancora di più per rendere compiuto questo percorso, e non sarà facile, perché le materie sono sensibili: riforme istituzionali, della magistratura, contrasto alla corruzione, tutela della libertà di espressione. Noi siamo convinti, però, che con un dibattito che non si fermi alla polemica politica ma sia capace di arrivare ai contenuti, l’Italia – ha sottolienato – possa realmente far propri questi valori e proporre un modello di leadership pienamente rappresentativo della democrazia europea”.