Ue: la Russia non può fare da mediatore in Medio Oriente

“Mosca ha accordi con teheran su politica estera e difesa”

Milano, 16 giu. (askanews) – L’Ue afferma che la Russia non ha alcuna credibilità come potenziale mediatore tra Iran e Israele, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che il leader del Cremlino Vladimir Putin potrebbe svolgere un ruolo. “Ricordiamo anche il recente accordo di partenariato tra Russia e Iran, che segnala un approfondimento della cooperazione in molteplici ambiti, tra cui la politica estera e la difesa. Alla luce di ciò, la Russia non può essere un mediatore obiettivo”, ha dichiarato Anouar El Anouni, potavoce dell’Unione Europea.