mercoledì, 10 Settembre , 25

Harry arrivato a Clarence House per incontrare re Carlo

(Adnkronos) - Il principe Harry è arrivato a...

Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia: “Si sono persi”

(Adnkronos) - I droni russi in Polonia? Si...

Droni russi sulla Polonia, Tusk parla con Zelensky: al colloquio anche Meloni, Rutte e Starmer

(Adnkronos) - Dopo l'abbattimento di droni russi nello...

Marte, le tracce di vita nelle rocce? La scoperta della Nasa

(Adnkronos) - Tracce di vita su Marte? La...
ue,-mattarella:-accelerare-allargamento-anche-per-sicurezza-interna
Ue, Mattarella: accelerare allargamento anche per sicurezza interna

Ue, Mattarella: accelerare allargamento anche per sicurezza interna

Video NewsUe, Mattarella: accelerare allargamento anche per sicurezza interna
Redazione-web
Di Redazione-web

Tassello fondamentale in questo contesto di crisi ai confini

Lubiana, 10 set. (askanews) – L’allargamento dell’Unione europea va accelerato il più possibile perchè i paesi che aderiranno sono fondamentali anche per la sicurezza strategica del Continenti. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro al Lubiana con la presidente slovena Nata a Pirc Musar.”Alcuni paesi dei Balcani occidentali attendono da molti anni, alcuni da un 20ennio – ha ricordato il capo dello Stato -, l’ultimo paese ammesso nell’Ue è stato la Croazia 12 anni fa: una pausa ingiustificata nell’allargamento che va accelerato il più possibile per completare l’Europa. Questi paesi sono fondamentali per l’autonomia strategica, la difesa, la sicurezza interna, la lotta al terrorismo e ai trafficanti di esseri umani che lucrano in modo ignobile sull’immigrazione irregolare. Questo è un tassello importante che l’Ue deve affrontare per svolgere il ruolo che deve in questo contesto difficile, complesso e travagliato di crisi ai suoi confini a Nord come a Sud”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.