sabato, 11 Ottobre , 25

Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after e le reazioni dei partiti

(Adnkronos) - In Francia si susseguono le reazioni...

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1. ‘La ruota della Fortuna’ batte ancora ‘Affari tuoi’

(Adnkronos) - “Tale e Quale Show”, in onda...

Paolini-Gauff, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di Wuhan – Diretta

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna in campo. Oggi,...

Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo

(Adnkronos) - Omicidio nella mattina di oggi, sabato...
ue,-mattarella:-auguro-veloce-ingresso-macedonia-nord-e-moldova
Ue, Mattarella: auguro veloce ingresso Macedonia Nord e Moldova

Ue, Mattarella: auguro veloce ingresso Macedonia Nord e Moldova

AttualitàUe, Mattarella: auguro veloce ingresso Macedonia Nord e Moldova
Redazione-web
Di Redazione-web

Venezia, 11 ott. (askanews) – “Mi auguro un veloce ingresso della Macedonia del Nord e della Moldova nell’Unione europea. L’Italia è pienamente di questo avviso e il nostro Governo è su questa linea”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 35esimo anniversario della Commissione di Venezia.

All’evento sono presenti anche la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, e la presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska-Davkova.

“Non faccio che ripetere che il tempo è pienamente maturo per questo ingresso” ha concluso Mattarella.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.