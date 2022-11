Ue, Mattarella: fiducia reciproca tra partner frutto opera paziente

Indirizzi spesso influenzati da appuntamenti elettorali

Maastricht, 11 nov. (askanews) – “L’intendersi, l’accrescere la fiducia reciproca tra i partner, è stata opera paziente ed efficace”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando nel corso del suo intervento a Maastrich sulle prospettive dell’Europa, il percorso accidentato che ha visto nascere l’Unione.

“Proprio perché fondato su principi di diretta partecipazione dei popoli alle decisioni, l’orientamento dei diversi Paesi non è stato ispirato da una linea univoca, costante, in questi settant’anni – ha ricordato il capo dello Stato -. E’ stato influenzato, piuttosto e naturalmente, dagli indirizzi che, di volta in volta, si sono manifestati negli appuntamenti elettorali di ciascuno Stato. Si spiegano così il pendolo che ha accompagnato il proseguire della costruzione europea, gli avanzamenti e gli arretramenti, l’equilibrio instabile tra spinta federalista e opzione intergovernativa, l’irrisolto tema del rapporto di interdipendenza degli Stati. Troviamo, in realtà, di volta in volta, gli stessi protagonisti schierati sull’uno o sull’altro dei fronti possibili”.

