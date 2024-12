Ue, Meloni a vertice Nord-Sud Lapponia. Focus sicurezza-migranti

Al tavolo i premier di Finlandia, Grecia e Svezia e Kaja Kallas

Saariselka (Finlandia), 20 dic. (askanews) – Lasciata Bruxelles dopo l’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (ancora convalescente per un attacco influenzale) arriva oggi a Saariselka, in Lapponia, per partecipare al primo vertice Nord-Sud.

La cittadina turistica finlandese – 250 chilometri oltre il Circolo polare artico, in questo periodo temperature intorno ai -20 con zero ore di luce – non è lontana dal confine russo, che per la Finlandia ha la lunghezza di oltre 1.300 chilomentri. Ed è proprio il confine che ispira il vertice che oltre a Meloni vede la partecipazione del primo ministro finlandese Petteri Orpo; dei premier greco Kyriakos Mitsotakis e svedese Ulf Kristersson; dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europeo per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. I quattro Paesi, infatti, si vedono accomunati dall’essere, a Nord e a Sud, le frontiere dell’Ue e della Nato: nel primo caso il problema da affrontare è quello russo, nel secondo le migrazioni.

L’obiettivo, sottolineano dunque fonti diplomatiche, è quello di discutere – in un formato “innovativo” e capace di riflettere “sensibilità trasversali” a livello europeo – le principali sfide di sicurezza con cui si confronta l’Unione Europea nell’attuale quadro internazionale, anche in preparazione di un possibile Consiglio Europeo straordinario dedicato ai temi della sicurezza e della difesa nella prima metà del 2025.

Il programma dei lavori inizia questa sera con una cena di benvenuto mentre domani sono previste due sessioni: la prima, in mattinata, dedicata al contesto di sicurezza europeo, la seconda, dalle ore 13, al fenomeno migratorio. Domenica mattina è prevista un’ultima sessione di lavoro per discutere dei possibili seguiti operativi del Vertice e dell’eventualità di sviluppare ulteriormente il formato Nord-Sud. Al termine dei lavori è previsto un incontro con la stampa.