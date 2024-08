ue,-meloni-in-consiglio-dei-ministri:-raffaele-fitto-è-il-candidato-dell’italia-a-commissario-europeo

E’ “una persona che ha una grandissima esperienza” Roma, 30 ago. (askanews) – Raffaele Fitto è il candidato dell’Italia a commissario europeo. Lo ha annunciato, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del Consiglio dei ministri. La riunione segue il vertice di maggioranza durato tre ore. Raffaele Fitto è “una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati” ha aggiunto Giorgia Meloni.

“Oggi stesso comunicherò alla presidente von der Leyen il nome” del candidato commissario Ue “e

chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso entusiasmante. E` una scelta dolorosa per

me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il Consiglio dei ministri.

“Ovviamente continuiamo a lavorare sul ruolo che chiediamo venga affidato all`Italia” nella Commissione Ue, “e nonostante veda molti italiani che tifano contro un ruolo adeguato alla nostra nazione, non ho motivo di credere che quel ruolo non verrà riconosciuto”, ha detto la presidente del Consiglio. “Non – ha aggiunto – per simpatia o antipatia verso il nostro governo, ma più banalmente, perché siamo l`Italia, nazione fondatrice, seconda manifattura e terza economia europea, terzo Stato membro per popolazione, con primati in tantissimi campi. E, oggi, possiamo contare anche su una ritrovata stabilità politica e una solidità economica che pochi altri hanno nel resto d`Europa”.