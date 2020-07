ROMA (ITALPRESS) – “A me pare che l’Italia esca in piedi, ma rispetto al trionfalismo della maggioranza sarei più cauta, i problemi rimangono. Fratelli d’Italia continua a tifare come ha fatto fin dall’inizio di questa trattativa per l’Italia, ma alcune incognite rimangono. Spero che il governo voglia difendere la nostra sovranità e le nostre imprese”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, conversando con i cronisti davanti Montecitorio, che auspica l’utilizzo dei Recovery Fund per fare investimenti. “Se un errore ha fatto l’Italia in questi anni, soprattutto a sinistra, è stato pensare di poter chiedere risorse e libertà per poi pagarci il reddito di cittadinanza agli spacciatori.

L'articolo Ue, Meloni "Italia in piedi ma restano i problemi" proviene da Notiziedi.

