Russia, segnale all’Europa: missili Oreshnik schierati in Bielorossia

Taiwan, esercitazioni militari Cina: 130 aerei vicino all’isola, 90 entrati in spazio aereo

Madre e figlia morte a Campobasso, tutte le ipotesi: c’è anche il veleno per topi

Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio: “Chiudo l’anno così”

Ue, Meloni: Italia si conferma capofila attuazione Pnrr

Roma, 30 dic. (askanews) – “Con la richiesta di pagamento della nona rata, l’Italia si conferma capofila in Europa nell’attuazione del PNRR, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l’ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%. Nel 2026 il Governo, insieme alle istituzioni competenti, continuerà a lavorare con determinazione per completare gli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più complesso d’Europa in risultati concreti per cittadini, imprese, economia e per la credibilità internazionale della Nazione”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

