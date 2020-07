Ue, Merkel “Germania pronta a dimostrare straordinaria solidarietà”

BRUXELLES (ITALPRESS) – All’insegna del motto “Insieme per la ripresa dell’Europa”, la presidenza tedesca è determinata ad affrontare l’enorme sfida posta dalla pandemia. Lo ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel, che in plenaria al Parlamento europeo ha presentato la presidenza tedesca del Consiglio europeo. Merkel ha sottolineato cinque aree su cui l’Europa deve lavorare se vuole uscire unita e forte dalla crisi attuale: diritti fondamentali, solidarietà e coesione, cambiamento climatico, digitalizzazione e ruolo dell’Europa nel mondo.

“La Germania è pronta a dimostrare una straordinaria solidarietà”, ha sottolineato, per costruire un’Europa verde, innovativa, sostenibile, più digitale e competitiva. “L’Europa è in grado di fare grandi cose se lavoriamo insieme e siamo uniti nella solidarietà”,

